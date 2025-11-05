«Prominent getrennt»: Diese Ex-Paare treten in Staffel fünf an

Der bekannteste Name im Feld ist Tessa Bergmeier (36). Sie wurde 2009 durch «Germany's next Topmodel» bekannt und trat seitdem in zahlreichen Reality–Formaten auf – von «Die Alm» bis zum Dschungelcamp. 2024 war sie mit ihrem damaligen Partner Jakob Morgenstern im «Sommerhaus der Stars». Inzwischen sind die beiden getrennt – und damit bereit für die «Villa der Verflossenen».