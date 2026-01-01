ProSieben gibt Startdatum für «Germany's Next Topmodel» bekannt

Zum Start der neuen Staffel erhält Heidi Klum (52) Unterstützung von Modeikone Jean Paul Gaultier (73), der sie bei der ersten Auswahl begleitet. Klum erklärt: «Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models. Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauern ein aufregendes neues GNTM–Jahr zu starten. Und ja – diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!»