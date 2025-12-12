Protest gegen Israel-Teilnahme: Nemo gibt Eurovision-Pokal zurück

Im Posting erklärte Nemo auch: «Ich werde der Eurovision–Community, den Fans, die abgestimmt haben, den Acts, mit denen ich die Bühne geteilt habe, und den Erfahrungen, die mich als Mensch und Musiker geprägt haben, immer dankbar sein.» Diese Entscheidung beruhe auf der Verbundenheit mit den Werten, für die Eurovision stehe, und nicht auf einer Ablehnung der Menschen, die diesen Wettbewerb besonders machen. «Musik verbindet uns nach wie vor. Daran hat sich nichts geändert.»