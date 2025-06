Proteste in L.A.: Preisverleihung an Herzogin Meghan wird verschoben

Am Samstag, 14. Juni, sollte Herzogin Meghan (43) eigentlich für ihre Arbeit zum Wohle der Frauen bei der «Night of Wonder»–Gala des Natural History Museums of Los Angeles County gewürdigt werden. Doch daraus wird erst einmal nichts. Denn die Veranstaltung wird aufgrund der Proteste in der Stadt verschoben.