Prozess gegen Marius Borg Høiby soll wie geplant starten

Nach seiner Festnahme am vergangenen Sonntag bestand die Möglichkeit, dass der Strafprozess gegen Marius Borg Høiby (29) verschoben werden könnte. Inzwischen soll norwegischen Medien zufolge aber feststehen, dass der Gerichtsprozess wie geplant am 3. Februar starten wird. Eine im Zuge der Festnahme beantragte Untersuchungshaft von vier Wochen sei vom zuständigen Richter bereits bestätigt worden. Bei einer potenziellen Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung wäre der Prozessauftakt derweil wohl verschoben worden.