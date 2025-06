Prozess um Harvey Weinstein: Jury fällt geteiltes Urteil

Die ursprüngliche Verurteilung Weinsteins vor fünf Jahren hatte den Niedergang einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Hollywoods besiegelt und einen Wendepunkt für die #MeToo–Bewegung markiert. Der erneute Prozess in New York war angesetzt worden, nachdem ein Gericht Weinsteins Verurteilung zu 23 Jahren Haft aus dem Jahr 2020 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben hatte. Weinstein sitzt in New York dennoch in Haft, weil er in Kalifornien in einem weiteren Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Das Urteil will er anfechten lassen.