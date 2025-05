Prozess um Harvey Weinstein: Model Kaja Sokola sagt vor Gericht aus

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein (73) hat am Donnerstag die jüngste Anklägerin im Strafprozess ausgesagt. Das Model Kaja Sokola (33) brach einem Bericht von «The Hollywood Reporter» im Zeugenstand in Tränen aus und sagte aus, dass ihr «die Seele weggenommen wurde». Weinstein soll sie als 19–Jährige angeblich 2006 in einem Hotelzimmer zu Oralsex gezwungen haben.