Psychologe, Magier, Ermittler: Fritz Karl bricht Krimi-Klischees

Für Karl, der viel in Deutschland dreht und mit seiner Familie seit einiger Zeit in München lebt, hatte die Rückkehr in die Heimat einen besonderen Reiz. «In Salzburg zu drehen ist schon schön, weil ich ja quasi um die Ecke aufgewachsen bin», sagt der gebürtige Gmundener. «Aber was das Arbeiten am Set betrifft, ist es eigentlich egal, ob Österreich oder Deutschland – es kommt auf die Geschichten und die Menschen an. Hier wie dort gibt es tolle Kolleginnen und Kollegen, oder eben auch das Gegenteil – auch das ist die bereichernde Vielfalt.» Gedreht wurden die beiden «Salzburg»–Krimis im Herbst 2024 in Wien, Sankt Gilgen und Salzburg. Neben den bereits genannten sind unter anderem Anna Loos, Peter Lohmeyer und Nina Proll zu sehen.