Psychologin erklärt: Darum ist Freundlichkeit keine Schwäche

Gelassen und freundlich zu reagieren, wenn jemand unfreundlich ist, ist aber gar nicht so einfach. Warum triggert uns das so?

Blum: Wir alle haben in unserem genetischen Programm dieses Kampf– oder Fluchtverhalten verankert. Wenn uns jemand angreift oder eben auch unfreundlich zu uns ist, wird das aktiviert. Dann geht sofort der Blutdruck hoch, manche bekommen vielleicht einen roten Kopf und man will eigentlich zurückkämpfen. Und diesen ersten Impuls des Ärgerns ziehen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Am besten helfen da drei tiefe Atemzüge in den Bauch und dann entspannt sich normalerweise auch das Nervensystem wieder. Darüber hinaus ist es einfach Training, mal anders auf die Situation zu blicken, es nicht persönlich zu nehmen, vielleicht sogar mit ein bisschen Empathie das Gegenüber anzusehen, das gerade so unfreundlich ist. Das reicht oftmals schon, damit sich die Situation entspannt.