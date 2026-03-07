«Pulp Fiction»-Darsteller Stephen Hibbert mit 68 Jahren gestorben

Vom englischen Fleetwood nach Hollywood

Hibbert wurde im englischen Fleetwood geboren und fand seinen ersten Zugang zur Unterhaltungswelt nicht vor der Kamera, sondern am Schreibtisch. Von 1984 bis 1986 arbeitete er als Autor für die legendäre US–Talkshow «Late Night with David Letterman». In den folgenden Jahren schrieb er Drehbücher für Animations– und Comedyserien wie «Darkwing Duck», «Animaniacs» und «Mad TV», aber auch für das Teenie–Drama «Boy Meets World».