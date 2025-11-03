«Pumuckl und das grosse Missverständnis» erobert die Kinocharts

«Pumuckl und das grosse Missverständnis» fokussiert sich auf den Neffen des berühmten Meister Eder aus der Serie und dessen frechen Kobold. Durch ein Irrtum wird die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt. Florian Brückner (41) schlüpft erneut in die Rolle von Florian Eder, während Kabarettist Maximilian Schafroth (40) Pumuckl spricht.