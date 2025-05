Punk-Band Green Day mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Reynolds als «modernes Gesicht des Punk»

Neben zahlreichen anderen Laudatoren ergriff auch Hollywoodstar Ryan Reynolds das Wort. Selbstironisch stellte er sich als «modernes Gesicht des Punk» und Green Day als «einziges Kind von Doris Day» vor. Dann berichtete er von einem Erlebnis während eines Drehs für «Deadpool & Wolverine» 2024 in London. In einem Café sitzend, habe der Green–Day–Song «Good Riddance (Time of your life)» für ein Gemeinschaftsgefühl unter allen Café–Gästen geführt und die Stimmung schlagartig verändert. Daraufhin habe Reynolds dafür gesorgt, dass der Song im Soundtrack des Films einen besonderen Platz erhalte. Green Day stehe für gemeinsame Jugenderfahrungen genauso wie für stetige musikalische Vision, so Reynolds.