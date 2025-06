«Punkt 12»-Moderatorin Sabrina Ilski hat geheiratet

Für Sabrina Ilski (37) läuft es derzeit in allen Lebensbereichen wie am Schnürchen. Erst im August 2024 trat sie die Co–Moderation des RTL–Mittagsmagazins «Punkt 12» im Wechsel mit Katja Burkard (60) an. Und kein Jahr später wagte die 37–Jährige den Gang vor den Altar. Auf ihrem offiziellen Instagram–Account postete sie ein Hochzeitsfoto und ergänzte es stolz mit: «Darf ich vorstellen: mein Mann!»