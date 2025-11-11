«Pure Magie»: So erlebte Motsi Mabuse die «Wicked»-Premiere in London

«Was für eine Nacht»

Auf ihrem Instagram–Account teilte sie anschliessend Eindrücke des Abends – vom Styling im Hotelzimmer, der Fahrt am Parlamentsgebäude und am Buckingham–Palast vorbei bis hin zu den Castmitgliedern, die sich bei der Filmvorführung auf der Bühne verbeugen. «Was für eine Nacht in London», schwärmte sie dazu. Die Premiere von «Wicked: Teil 2» (im Original: «Wicked: For Good») sei «pure Magie» gewesen – «vom gelben Teppich bis zur unglaublichen Atmosphäre im Raum». Der Film sei «ein Geschenk für alle musikalischen und ‹Wicked›–Fans. Wirklich ein Muss», so das Urteil des TV–Stars.