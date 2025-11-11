«Pure Magie»: So erlebte Motsi Mabuse die «Wicked»-Premiere in London

Von «Let's Dance» zu «Wicked»: Tanzexpertin Motsi Mabuse (44) hat einmal mehr einen glamourösen Auftritt in London hingelegt. Zur Europapremiere des zweiten Filmteils über die Hexen von Oz erschien sie in einem extravaganten Kleid mit Korsage und Neckholder.
«Was für eine Nacht»
Auf ihrem Instagram–Account teilte sie anschliessend Eindrücke des Abends – vom Styling im Hotelzimmer, der Fahrt am Parlamentsgebäude und am Buckingham–Palast vorbei bis hin zu den Castmitgliedern, die sich bei der Filmvorführung auf der Bühne verbeugen. «Was für eine Nacht in London», schwärmte sie dazu. Die Premiere von «Wicked: Teil 2» (im Original: «Wicked: For Good») sei «pure Magie» gewesen – «vom gelben Teppich bis zur unglaublichen Atmosphäre im Raum». Der Film sei «ein Geschenk für alle musikalischen und ‹Wicked›–Fans. Wirklich ein Muss», so das Urteil des TV–Stars.
Seit Jahren liebt sie die Geschichte
Motsi Mabuse schilderte auch noch ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Werk: «Ich habe ‹Wicked› zum ersten Mal am Broadway in New York gesehen, später mehrmals in London, und natürlich den ‹Wicked the Film› Teil eins. Mehr als einmal.» Das letzte Kapitel zu sehen, habe sich «wie das perfekte, emotionale Ende einer Geschichte» angefühlt, die sie seit Jahren liebe. «Es ist bittersüss, dass diese Reise zu Ende gegangen ist, aber wie schön sie war.»
Gleichzeitig dankte die 44–Jährigen allen, die ihr diesen Abend möglich gemacht haben – darunter auch ihr Stylingteam. Mabuse erschien in London in einer dunkelbraunen Robe des Labels Walone im Meerjungfrauenstil. Auch die Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) wählten übrigens für ihre opulenten Ballkleider dunkle Farben.
Auch in Grossbritannien bekannt
Motsi Mabuse hat in den vergangenen Jahren schon einige aufsehenerregende Auftritte in Grossbritannien hingelegt. So besuchte sie etwa mehrere BAFTA–Events oder auch die «Pride of Britain»–Award–Verleihung. Aufgrund ihres Engagements in «Strictly Come Dancing», dem britischen Pendant zur RTL–Sendung «Let‹s Dance», ist sie dort bekannt. 2019 wurde sie in der Sendung Jurorin. In Deutschland war Mabuse ab 2007 zunächst als Tänzerin bei «Let›s Dance» dabei, seit 2011 gehört sie zum Jurorenteam.