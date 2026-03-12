Pussycat Dolls kehren als Trio zurück und gehen auf Tour

Dass es ein Comeback geben würde, wurde schon seit mehreren Wochen gemunkelt. In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe dann auf Instagram die Stimmung angeheizt. Dort war bereits vermehrt der Slogan «PCD forever» (dt. «PCD für immer») und ein Hinweis auf die Webseite «pcdforever.com» zu lesen. Auf der Seite ist unter anderem zu erfahren, dass der Vorverkauf für registrierte Fans in Europa am 18. März um 09:00 Uhr lokaler Zeit beginnt. Einen generellen Vorverkauf soll es ab dem 20. März um 10:00 Uhr geben.