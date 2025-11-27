Quentin Tarantino kritisiert «Die Tribute von Panem» als «Abklatsch»

Collins hatte von «Battle Royale» nichts gehört

Seit Jahren gibt es immer wieder Vergleiche zwischen beiden Werken. «Battle Royale» spielt in einer dystopischen Zukunft in Japan und handelt von einer Gruppe von Schülern, die von einer totalitären Regierung gezwungen werden, in einem Wettbewerb bis zum Tod zu kämpfen, bis nur noch einer übrig ist. Auch «Die Tribute von Panem» ist eine dystopische Serie, die in der Zukunft spielt. Im Mittelpunkt steht ein im Fernsehen übertragener Wettbewerb, bei dem aus jedem der zwölf Distrikte der fiktiven Nation Panem zwei Teenager nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, um bis zum Tod gegeneinander zu kämpfen.