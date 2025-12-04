Quentin Tarantino schimpft auch über «Batman»-Star Paul Dano

Mit seinem zehnten und angeblich auch finalen Film lässt sich Regisseur Quentin Tarantino (62) nun schon seit einigen Jahren Zeit. Untätig ist der «Pulp Fiction»–Macher allerdings nicht. Aktuell zeigt sich Tarantino zunehmend auf Krawall gebürstet und rechnet mit diversen Aspekten von Hollywood ab. Auf seine liebsten Filme des bisherigen Jahrhunderts angesprochen, geriet er im «The Bret Easton Ellis»–Podcast zunächst ins Schwärmen über Paul Thomas Andersons (55) «There Will Be Blood» – und giftete zugleich gegen einen der Stars des Dramas.