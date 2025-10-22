Quer durch Europa: Mit Hochgeschwindigkeit in alle Metropolen?

Mit dem Zug von Berlin nach Rom? Je nach Verbindung kann die Reise mit mehreren Umstiegen aktuell gut und gerne 15 Stunden und noch weit länger dauern. Das könnte sich jedoch in den kommenden Jahren ändern. Auf dem Papier ist es möglich, dass sich diese Zeit mehr als halbiert. Denn die Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) strebt ein europäisches Netzwerk an Hochgeschwindigkeitszügen an, das alle Hauptstädte der EU und viele Grossstädte miteinander verbinden soll.