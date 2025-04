Quiz-Legende Wink Martindale ist mit 91 Jahren gestorben

Elvis sei «so nervös» gewesen, «dass seine Platte im Radio gespielt wurde, dass er ins Theater ging», erinnerte sich Wink Martindale 2018 in einem Interview mit der Television Academy Foundation an den legendären Besuch . «Sie fanden ihn dort allein sitzend und brachten ihn zum Sender. Dewey setzte ihn vor ein Mikrofon und fing einfach an, mit ihm zu reden. So lernte ich Elvis an diesem Abend kennen. Er wurde mein Freund und blieb es bis zu seinem Tod.»