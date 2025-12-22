Quoten-Check: Wie kam die «Tatort»-Doppelfolge beim TV-Publikum an?

Deutlicher Verlust bei Teil 2

Der zweite Part hatte mit einem deutlichen Zuschauerschwund zu kämpfen. Um 21:45 Uhr schauten bei «Tatort: Schwarzer Schnee» nur noch 5,82 Personen zu. Der Marktanteil blieb mit 27,4 Prozent aber nahezu stabil. Dies deutet darauf hin, dass viele Zuschauer nicht zu einem anderen Sender wechselten, sondern ganz ausschalteten.