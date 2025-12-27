Quotenduell am zweiten Weihnachtsfeiertag: «Tatort» vor «Traumschiff»

Nahender Abschied kein Quotengarant

Die Folge «Tatort: Das Verlangen» lockte laut der AGF Videoforschung im Ersten 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Der Marktanteil lag bei beachtlichen 21,6 Prozent. Damit holte der Theater–Krimi mit den Münchner Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) den Tagessieg, musste sich aber trotzdem mit der geringsten Reichweite an diesem Sendetermin seit zwei Jahren begnügen.