Quotenduell: Stefan Raab macht mit eigener Show «TV total» Konkurrenz

Im Februar und März wird Raab nicht nur mit seiner Unterhaltungsshow im linearen TV zu sehen sein, er wird auch erstmals wieder seit langem im «Eurovision Song Contest»–Universum stattfinden. Unter dem Motto «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» werden in drei Primetime–Live–Shows bei RTL am 14., 15. und 22. Februar Raab und seine Jury die besten Acts auswählen. Im grossen Live–Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird.