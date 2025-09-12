Radiohead warnen vor «ausbeuterischen» Ticket-Resales

Trotz dieser Massnahmen tauchten laut dem Bericht auf der Plattform Ticombo bereits vorab über 1.200 Tickets auf – zu Preisen von bis zu 788 Pfund (rund 900 Euro). Experten gehen davon aus, dass es sich um «spekulative Listings» handelt: Angebote für Karten, die noch gar nicht existieren. Ticket–Sicherheitsexperte Reg Walker sprach gegenüber dem «Guardian» von einem klaren Verstoss gegen das Verbraucherschutzrecht. Ticombo entfernte die Anzeigen nach einer Anfrage, betonte aber, nur als technischer Anbieter zu fungieren.