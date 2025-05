Rainer Werner Fassbinder wäre 80 geworden: Der geniale Bürgerschreck

Tödliche Hyperproduktivität

Fassbinder war ein filmischer Berserker, der sprichwörtlich bis zur letzten Sekunde seines Lebens an seinem monumentalen Werk arbeitete. Als man ihn in der Nacht zum 10. Juni 1982 tot in seinem Bett auffand, hielt der Superstar des «Neuen Deutschen Films» den Berichten zufolge noch einen Stift in der Hand und hatte ein frisches Drehbuch vor sich liegen. Gestorben war er vermutlich aufgrund einer Mischung aus Schlafmitteln und Kokain.