Ralph Fiennes übernimmt Donald Sutherlands Rolle in «Hunger Games»

Zwischen zwei Timelines

«Snow always lands on top» (zu Deutsch: «Schnee landet immer oben») – mit diesem passenden Wortspiel meldet «Variety» die Besetzung des britischen Schauspielstars für «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Der neue Teil wird chronologisch zwischen dem Prequel «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» (mit Tom Blyth als jungem Snow) und der Original–Reihe mit Jennifer Lawrence angesiedelt sein.