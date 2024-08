Ramon Roselly kann sich ein «DSDS»-Comeback vorstellen

Bei all dem Erfolg hat Roselly seine Wurzeln als Mitglied einer Zirkusfamilie jedoch nicht vergessen, sie helfen ihm sogar: «Mein Aufwachsen im Zirkus hat mir für das jetzige Showgeschäft sehr geholfen. Ich kenne schon das Rampenlicht und die Aufregung, bevor der Vorhang aufgeht.» Nach «DSDS» folgte sein Debütalbum «Herzenssache» sowie die Alben «Lieblingsmomente» und «Träume leben», von denen zwei auf Platz zwei der deutschen Charts kletterten. In der Schlagerwelt ist er somit angekommen und ein gern gesehener Gast, etwa am Samstag (24. August 2024, 20:15 Uhr, ZDF) bei «Die Giovanni Zarrella Show – Die grosse Sommerparty». Dass manche erfahrenen Kollegen die Entwicklungen in der Schlagerbranche kritisieren und sich die gute alte Zeit zurückwünschen, könne er verstehen, sagt Roselly. «Ich verstehe diese Kritik, denn ich hätte auch gerne die Zeit erlebt, in der es noch mehr um Musik ging. Vielleicht komme ich deshalb mit den älteren Kollegen auch so gut klar.»