Rapper am Ballermann: Haftbefehl feiert «Megapark»-Premiere

Der «Megapark» an der Playa de Palma ist eine Institution – und wer dort auftritt, hat es in der Welt der Mallorca–Unterhaltung wirklich geschafft. Ab dem 23. April öffnet der Partytempel wieder seine Pforten, und das diesjährige Line–up hat es in sich. Denn neben den üblichen Verdächtigen der Ballermann–Szene steht in diesem Jahr erstmals ein Name auf der Bühne, den dort kaum jemand erwartet hätte: Rapper Haftbefehl (40).