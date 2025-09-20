Rapper Flavor Flav möchte Taylor Swift und Travis Kelce trauen

Flav, unter anderem bekannt als Mitglied der Gruppe Public Enemy, gilt als grosser Fan der Sängerin. Er freut sich bereits sehr auf ihr am 3. Oktober erscheinendes Album «The Life of a Showgirl», wie er im Gespräch mit dem US–Magazin «People» verrät. «Nicht nur das, ich freue mich auch sehr für sie», erklärt der Rapper, der hofft, dass Swift eines Tages heiratet. Auf diesen Tag möchte er anscheinend vorbereitet sein: «Und wenn sie das tut, möchte ich, wenn ich meine Lizenz hoffentlich rechtzeitig habe, derjenige sein, der die Trauung vollzieht.»