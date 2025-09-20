Rapper Flavor Flav möchte Taylor Swift und Travis Kelce trauen

Ende August haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ihre Verlobung öffentlich gemacht. Der Rapper Flavor Flav (66) erklärt jetzt, dass er hofft, das Paar trauen zu dürfen, sollten die beiden wirklich heiraten. Er arbeitet offenbar bereits daran, eine Trauung offiziell vornehmen zu dürfen.
Flav, unter anderem bekannt als Mitglied der Gruppe Public Enemy, gilt als grosser Fan der Sängerin. Er freut sich bereits sehr auf ihr am 3. Oktober erscheinendes Album «The Life of a Showgirl», wie er im Gespräch mit dem US–Magazin «People» verrät. «Nicht nur das, ich freue mich auch sehr für sie», erklärt der Rapper, der hofft, dass Swift eines Tages heiratet. Auf diesen Tag möchte er anscheinend vorbereitet sein: «Und wenn sie das tut, möchte ich, wenn ich meine Lizenz hoffentlich rechtzeitig habe, derjenige sein, der die Trauung vollzieht.»
Hochzeit mit Flavor Flav und Foreigner in Gelsenkirchen?
Nach der Verlobung von Swift und Kelce, die sie bei Instagram öffentlich gemacht haben, hat es auch bereits Bewerbungen für die Location und die Hochzeitsband gegeben. «Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist», wandte die Band Foreigner sich kürzlich an die Sängerin und den American–Football–Star. «Wir haben 40 Jahre damit verbracht, es herauszufinden... und jetzt habt ihr es auch geschafft», spielte die Gruppe auf ihren Hit «I Want to Know What Love Is» an. Dies sei ein offizielles Angebot, «eure Hochzeitsband zu sein».
Als den «perfekten Ort» für die Zeremonie hatte zuvor bereits die Veltins–Arena mit ihrer Kapelle in Gelsenkirchen bei Instagram für sich als Hochzeitslocation geworben. Die neuseeländische Tourismusbehörde warb ebenfalls dort: «Wir glauben, dass die Swifties zustimmen würden: Es ist die perfekte Kulisse für ein ‹Ja, ich will› mit Stargästen.»