Rapper Haftbefehl: Darum hat Ehefrau Nina ihren Ehering abgelegt

Der Netflix–Film «Babo – die Haftbefehl–Story», der die jahrelange Drogenhölle des Rappers Haftbefehl alias Aykut Anhan (39) zeigt, sorgt weiter für Gesprächsstoff. Während die Doku aktuell Top 7 der deutschen Netflix–Charts belegt, hat sich Ehefrau Nina Anhan erstmals seit Erscheinen zu Wort gemeldet. In einem Interview mit Frauke Ludowig (61) für die Sonntagsausgabe von «RTL Exclusiv» erklärt die Schwäbin, warum sie trotz der Drogeneskapaden weiter zu ihrem Mann hält und wieso sie den Ehering dennoch erst einmal abgelegt hat.
«Ich weiss, dass irgendwann alles wieder gut wird»
Durch die Doku ist auch Nina Anhan ins Rampenlicht gerückt. Im Netz sorgt sie für geteilte Meinungen: Die einen loben sie als starke Frau und Heldin. Die anderen finden es verantwortunglos, dass sie mit ihren Kindern bei Haftbefehl bleibt. «Die Leute kennen die Hintergründe nicht. Ich weiss, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich», sagt sie im Gespräch mit Ludowig, das in der Wohnung von Nina Anhans Managerin geführt wurde. Ihre Aufgabe sei «Zusammenhalt».
Ihr Mann sage ihr täglich «30 Mal», dass er sie liebe. Sie machte jedoch keine Hehl daraus, dass sie unter den Erlebnissen der vergangenen Jahre gelitten habe. Die Beziehung sei noch nicht wieder die alte und sie habe eine Blockade, seine Gefühle zu erwidern. «Da muss Gras drüber wachsen.» Deshalb trage sie auch aktuell ihren Ehering nicht. «Aber den gibt's noch. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch.» Weiter betonte die zweifache Mutter, die seit 2016 mit Haftbefehl verheiratet ist: «Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das.»
«Ich muss stark sein für die Kinder»
Kraft tanke sie durch Yoga, Meditation und Waldspaziergängen. «Ich muss stark sein für die Kinder. Und ich möchte das auch.» Apropos Kinder: Die beiden hätten nie etwas von den Eskapaden des Rappers mitbekommen. Er sei daheim der perfekte und liebevolle Papa.
Aktuell soll Haftbefehl clean sein. In Osnabrück gab er am Wochenende seit langem wieder ein Konzert, wobei er die durch den Drogenkonsum zerstörte Nase mit einem Tuch verhüllte.
Frauke Ludowig hatte zuvor schon auf ihrem Instagram–Account auf ihr Interview mit Nina Anhan hingewiesen und unter anderem einen Tanzclip der beiden Frauen gepostet. Anhan sei «eine straighte, leidenschaftliche und lebenslustige Frau, die trotz aller Dramen bei ihrem Mann geblieben ist», betonte die Moderatorin. Sie habe beim Anschauen der Doku sofort den Gedanken gehabt, mit der Frau des Rappers ein Interview zu führen. Beide hätten sich dann in Stuttgart «sehr viel Zeit genommen für ein wirklich ausführliches, sehr offenes und ehrliches Gespräch».