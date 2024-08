Rapper Nelly wegen Drogendelikt verhaftet - sein Anwalt feuert zurück

Festnahme nach Casino–Glück

Was war passiert? Nelly hielt sich, so sein Anwalt gegenüber «TMZ», am frühen Mittwochmorgen im Hollywood Casino in St. Louis auf. Dort konnte Nelly gerade den Gewinn eines Jackpots verbuchen, als er von einem Beamten der Missouri State Highway Patrol kurzerhand verhaftet wurde. Laut Angaben der Polizei seien bei Nelly vier Ecstasy–Pillen sichergestellt worden. Ausserdem sei er wegen des länger zurückliegenden Vergehens der fehlenden Versicherung angeklagt und kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Kurz darauf sei er wieder freigelassen worden.