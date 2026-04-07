Rapper Offset vor Casino in Florida angeschossen: Zwei Festnahmen

«Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit in medizinischer Behandlung im Krankenhaus befindet. Er ist stabil und wird engmaschig überwacht», erklärte ein Sprecher des Rappers dem US–Magazin «People». Demnach wurde er in das Memorial Regional Hospital in Hollywood, Florida, gebracht. Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle, die das Magazin ebenfalls zitiert, liegt Offset nicht auf der Intensivstation.