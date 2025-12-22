Rapper Ski Aggu kündigt Karrierepause an

Schon seit Jahren feiert der 28–jährige Rapper Ski Aggu grosse Erfolge, erreichte mit Singles wie «Friesenjung» oder Alben wie «Denk mal drüber nach...» Position eins der deutschen Charts. Doch jetzt hat der Künstler auf Instagram eine Auszeit von Musikbusiness angekündigt. Offen bleibt jedoch, ob er es damit tatsächlich auch ernst meint.
Ski Aggu möchte «auf mein Körper hören»
«Vor 5 Jahren droppte ich meinen ersten Song. Danach droppte ich aus der TU Berlin, weil ich einen Traum hatte. Von Anfang an wollten Leute mich unten sehn, aber ich hab meine Sache durchgezogen und mithilfe meiner Community das Game rasiert. Rap auf Technobeats ist jetzt offiziell Mainstream, ich hab‹ diesen Sommer in der Wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs. Dafür werd› ich für immer dankbar sein», schreibt Ski Aggu, der mit bürgerlichen Namen August Jean Diederich heisst, auf Instagram.
Danach die entscheidenden Worte: «Jetzt ist es aber an der Zeit, auf mein Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen. Ich mach' nun Work and Travel in Australien, um mich selber zu finden und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.»
Kehrt Ski Aggu tatsächlich dem Musikbusiness den Rücken?
Weitere Aussagen zu seiner Karrierepause tätigt Ski Aggu in dem Instagram–Beitrag nicht. Das Magazin «Spiegel» hatte zuletzt jedoch über Ski Aggus Label Bamboo Artists berichtet. Zahlreiche Mitarbeiter hatten in der Recherche Gründer Leander Kirschner Grenzüberschreitungen vorgeworfen. Laut «Spiegel» hat Ski Aggu die Zusammenarbeit mit dem Label inzwischen aufgekündigt.
Auch ist der Künstler dafür bekannt, ironische Aussagen zu treffen. Ist seine Ankündigung, dem Musikbusiness den Rücken zu kehren, daher für bare Münze zu nehmen? So schreibt Ski Aggu in einem Kommentar zu seinem eigenen Instagram–Post: «Erst mach ich Work and Travel, dann Au–pair und dann eine Ausbildung bei der Sparkasse Schmargendorf.» Schmargendorf ist ein Ortsteil des Berliner Bezirks Charlottenburg–Wilmersdorf, aus dem der Musiker stammt.