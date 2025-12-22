Rapper Ski Aggu kündigt Karrierepause an

Ski Aggu möchte «auf mein Körper hören»

«Vor 5 Jahren droppte ich meinen ersten Song. Danach droppte ich aus der TU Berlin, weil ich einen Traum hatte. Von Anfang an wollten Leute mich unten sehn, aber ich hab meine Sache durchgezogen und mithilfe meiner Community das Game rasiert. Rap auf Technobeats ist jetzt offiziell Mainstream, ich hab‹ diesen Sommer in der Wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs. Dafür werd› ich für immer dankbar sein», schreibt Ski Aggu, der mit bürgerlichen Namen August Jean Diederich heisst, auf Instagram.