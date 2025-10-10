«Rapunzel - Neu verföhnt»: Live-Action-Version mit Scarlett Johansson?

Das Realfilm–Remake von «Rapunzel – Neu verföhnt» (2010) nimmt an Fahrt auf. Berichten zufolge legte Disney das Projekt Anfang des Jahres auf Eis, nachdem «Schneewittchen», der Live–Action–Film mit Gal Gadot (40) und Rachel Zegler (24), die Zuschauer nicht begeistern konnte. Laut des US–Branchenmagazins «Variety» ist nun aber wieder Bewegung in das Projekt gekommen. Disney soll in Erwägung ziehen, Scarlett Johansson (40) als Hexe Gothel zu besetzen, die Rapunzel im Turm festhält.