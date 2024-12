Rauhnächte: Das steckt hinter dem magischen Räuchern

Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht bevor: Die Zeit «zwischen den Jahren» bietet nicht nur eine Pause vom Alltag, sondern ist auch voller Magie und Spiritualität. In vielen Kulturen haben die Rauhnächte, die Tage vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, eine besondere Bedeutung. Sie halten uns an, innezuhalten, Altes loszulassen und uns auf Neues vorzubereiten. Früher galt sie als ideale Zeit für Geisteraustreibung oder –beschwörung, den Kontakt mit Tieren oder wahrsagerische Praktiken. Ein zentrales Ritual der Rauhnächte ist das Räuchern. Woher stammt der Brauch, was steckt dahinter und wie lässt er sich in der modernen Zeit gestalten?