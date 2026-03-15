Raus aus dem Winterschlaf: So gelingt es, fünf Kilometer zu laufen

Was in der ersten Woche noch wie eine unbezwingbare Hürde erschien – zum Beispiel drei Minuten am Stück zu laufen – wird schon bald zur lockeren Aufwärmübung. Neben der körperlichen Fitness verbessert sich die Stimmung oft schon während des Laufs, da der Körper Endorphine ausschüttet, die den Alltagsstress sofort mindern. Viele Läufer berichten, dass sie sich bereits nach kurzer Zeit im Alltag insgesamt wacher und leistungsfähiger fühlen, da die Sauerstoffaufnahme des Blutes effizienter wird.