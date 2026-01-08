Raus aus der Kälte: Sonnige Ziele im Januar

Gerade im Winter zeigt sich La Palma als Ort der Erneuerung. Viele Landschaften sind unverändert grün und beeindruckend, während die jüngsten Lavafelder zugleich Zeugnis der vulkanischen Kraft der Insel ablegen. Wanderungen führen durch neu entstandene Kontraste aus schwarzem Gestein und junger Vegetation, begleitet von klarer Luft und milden Temperaturen. La Palma ist zudem als «Sterneninsel» bekannt: Dank geringer Lichtverschmutzung gehören die Nächte zu den besten Europas für Himmelsbeobachtungen. Wer im Januar nach La Palma reist, erlebt nicht nur Natur und Ruhe, sondern auch eine Insel im Wandel.