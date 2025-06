Reality-Show «Villa der Versuchung»: Jimi Blue Ochsenknecht ist dabei

Anfang Mai wurde bekannt, dass Ochsenknecht auch die neue Staffel von «Are You The One? Realitystars in Love» (RTL+) beehren wird. Auf dem Instagram–Account des Formats kündigte Moderatorin Sophia Thomalla (35) den Neuzugang an. Mit Ochsenknecht zieht zum ersten Mal ein Prominenter in die Single–Villa in Thailand, in der mit ihm 22 Kandidaten untereinander die grosse Liebe suchen. Experten haben vorher das «Perfect Match» bereits ermittelt, das die Teilnehmer während der Dreharbeiten finden müssen. Staffel fünf soll noch im Sommer auf RTL+ starten.