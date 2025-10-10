Realitystar Kevin Njie vermisst: Ex-Freundin startet Suchaufruf

Gemeinsamer Sohn mit Emely Hüffer

Emely Hüffer und Kevin Njie lernten sich 2023 bei «Too Hot to Handle: Germany» kennen. Kurz darauf wurden sie ein Paar und Eltern eines Sohnes, Ocean (2). Doch das junge Familienglück hielt nicht lange. Im Sommer 2024 bestätigte Hüffer in ihrem Podcast «Hot Soul by Emskopf» die Trennung: «Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage.» Zuvor hatte sie in der NDR–Talkshow «deep und deutlich» erklärt, sie habe sich «aus Selbstliebe» getrennt, um ihre psychische Gesundheit zu schützen.