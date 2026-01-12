Rebecca Mir meistert ihr «Exclusiv»-Debüt trotz Nervenflattern

Die Aufregung war gross, zumindest noch wenige Minuten vor dem Start. «Ich bin schon am Zittern», gestand Rebecca Mir (34) kurz bevor sie am Montagabend (12. Januar) erstmals als Moderatorin des RTL–Starmagazins «Exclusiv» vor die Kamera trat. Doch von Nervosität war dann nichts mehr zu spüren: Die gebürtige Aachenerin präsentierte sich in einem kurzen, roten Blazerkleid und auf hohen roten Pumps – und lieferte eine makellose Vorstellung ab.