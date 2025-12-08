Rebecca Mir nach dem Heilfasten: «Bin froh, dass es vorbei ist»

Model und Moderatorin Rebecca Mir (33) zieht nach fünf Tagen Heilfasten ein durchwachsenes Fazit. Während sie auf der einen Seite stolz auf sich ist, zeigte sie sich auch glücklich über das Ende. «Bin richtig froh, dass es dann doch vorbei ist», bekundete sie auf ihrem Instagram–Account.
«Der beste Apfel überhaupt»
Nach dem Fasten wolle sie nun langsam wieder mit dem Essen anfangen. «Ich habe mir einen schönen Apfel gekauft, damit werde ich das Heilfasten brechen.» Ihren Fans zeigte sie sich auch bei den ersten Bissen. «Der beste Apfel überhaupt, schmeckt so gut», schwärmte Mir dabei. Nun wolle sie nun erstmal hauptsächlich Suppe und gedünstetes Gemüse essen. «Und dann Tag für Tag ein bisschen mehr. Erst Kartoffeln, und spätestens ab dem zweiten, dritten Tag möchte ich wieder ganz normal essen.» Sie freue sich besonders darauf, viele Rezepte auszuprobieren.
Am vierten Tag fühlte sie sich «k.o. und schlapp»
Sie sei «schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe» und sei nun «super gespannt auf all die positiven Effekte und darauf, was das Fasten mit meinem Körper gemacht hat». Auf das viel gerühmte Energielevel, das einige Tage nach dem Fastenbeginn eintreten soll, musste sie allerdings verzichten. Denn am vierten Tag hatte sie mitgeteilt: «Ich fühle mich ziemlich... durch. Hunger habe ich mittlerweile gar keinen mehr, dafür aber einen leicht flauen Magen. Insgesamt bin ich sehr k. o. und schlapp.» Das Energielevel sei «bisher leider noch nicht eingetreten».
Dann gab sie noch einen Tipp für Menschen, die das Fasten auch einmal ausprobieren wollen. Frauen sollten auf den richtigen Zeitpunkt achten: «Sehr gut geeignet ist die Woche nach der Periode – da haben wir in der Regel die meiste Energie, fühlen uns kräftiger und haben deutlich weniger Cravings.»
Bald beginnt sie ihren neuen Job
Rebecca Mir wurde 2011 durch «Germany's next Topmodel» bekannt, wo sie den sechsten Platz belegte. Danach machte sie sich auch als Moderatorin einen Namen, gehörte 13 Jahre lang zum Team des ProSieben–Magazins «taff». Ab 2026 wird sie gemeinsam mit Frauke Ludowig (61) durch die RTL–Sendung «Exclusiv – Das Starmagazin» führen.
Seit 2015 ist sie mit Profitänzer Massimo Sinató (45) zusammen, den sie bei «Let's Dance» kennenlernte. 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.