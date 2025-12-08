Rebecca Mir nach dem Heilfasten: «Bin froh, dass es vorbei ist»

Am vierten Tag fühlte sie sich «k.o. und schlapp»

Sie sei «schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe» und sei nun «super gespannt auf all die positiven Effekte und darauf, was das Fasten mit meinem Körper gemacht hat». Auf das viel gerühmte Energielevel, das einige Tage nach dem Fastenbeginn eintreten soll, musste sie allerdings verzichten. Denn am vierten Tag hatte sie mitgeteilt: «Ich fühle mich ziemlich... durch. Hunger habe ich mittlerweile gar keinen mehr, dafür aber einen leicht flauen Magen. Insgesamt bin ich sehr k. o. und schlapp.» Das Energielevel sei «bisher leider noch nicht eingetreten».