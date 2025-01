Rebel Wilson und Ehefrau besuchen Australian Open in Hochzeitskleidern

Wilson und Agruma besuchten das berühmte Tennisturnier in Melbourne am Sonntag (12. Januar). Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit sie ihre standesamtliche Hochzeit bekannt gemacht haben. Am 28. Dezember hatte Wilson Fotos der beiden auf Instagram geteilt und erklärte, ihre Schwester Liberty habe die Trauung in Sydney durchgeführt, damit ihre 94 Jahre alte Grossmutter mit dabei sein kann. «Es hat sich einfach richtig angefühlt, es in meiner Heimatstadt zu dieser glorreichen Zeit des Jahres zu tun», schrieb sie.