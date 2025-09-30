Red-Carpet-Highlight: Amal und George Clooney beim Filmfest New York

Amal (47) und George Clooney (64) waren die Highlights auf dem roten Teppich des 63. New York Film Festivals. Bei der Premiere von «Jay Kelly» zogen sie am Montagabend alle Blicke auf sich.
Amal Clooney zeigt gewohnt viel Bein
Amal Clooney zeigte erneut viel Haut. Sie erschien in einem weinroten Minikleid, das aus einem Samt–Bustier und einem verspielten, voluminösen, mit roten und gelben Blüten–Applikationen verzierten Rockteil bestand. Dazu kombinierte die Menschenrechtsanwältin goldene Spitzenpumps und eine weinrote Samt–Clutch.
Das sanft gewellte Haar trug sie offen und zum Seitenscheitel frisiert. Kleine Hänger funkelten an den Ohren. Beim Make–up legte die zweifache Mutter mit dunklem Kajal den Fokus auf die Augen – die Lippen waren in einem Nude–Ton geschminkt.
Ehemann George Clooney erschien klassisch–elegant
Hollywoodstar George Clooney hielt sich an seinen ikonischen Stil: In seinem massgeschneiderten dunkelblauen Anzug mit weissem Hemd, ohne Krawatte und dunklen polierten Lackschuhen machte er eine gute Figur auf dem roten Teppich.
Gemeinsam posierten sie entspannt für die Fotografen.
George Clooneys Film «Jay Kelly»
Im Mittelpunkt des Abends stand Clooneys neuer Film «Jay Kelly», bei dem er neben Adam Sandler (59) nicht nur die Hauptrolle verkörpert, sondern auch als Produzent beteiligt ist.
George Clooney verkörpert in dem Film den Titelhelden, den «letzten der alten Filmstars». So formuliert es wenigstens dessen Manager Ron (Sandler) im Trailer. Doch Jay Kelly steckt in einer Identitätskrise. «Ich hab genug von dem Ganzen», sagt er zu Beginn des Trailers. Die Szene entpuppt sich als Teil eines Films im Film, doch Kelly hat auch jenseits der Kamera den Kontakt zu seinem wahren Leben verloren.
Zur Selbstfindung reist er mit dem Zug durch Europa, auf dem Weg nach Paris zu seiner Tochter. Mit an Bord sind sein Manager und seine Assistentin Liz (Laura Dern, 58). Etliche Touristen, darunter ein Radfahrer, gespielt von Lars Eidinger (49), erkennen Jay Kelly und sprechen ihn darauf an, wie viel seine Filme ihnen bedeuten...
Bei der Weltpremiere im August in Venedig gab es laut «The Hollyewood Reporter» «zehnminütige Standing Ovations» nach der Filmvorführung. «Jay Kelly» gilt als Kandidat für die nächste Oscar–Verleihung.