Reezy stürmt mit «Born Spinner» auf Platz eins

Reezy (30) hat es geschafft, mit seinem Album «Born Spinner» die deutschen Charts zu erobern. Der gebürtige Frankfurter thront damit nach seinem Erfolg mit «Mr. Misunderstood» bereits zum zweiten Mal ganz oben. Der Rapper gewährt auf 17 Tracks ungewöhnlich tiefe Einblicke in sein Innenleben. Das Album schwankt zwischen trotziger Selbstbestimmung und nagenden Zweifeln. Diese schonungslose Ehrlichkeit scheint bei den Fans genau ins Schwarze zu treffen. Laut den Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment verdrängt er damit Roger Waters, dessen Live–Album «This Is Not A Drill – Live From Prague» auf Platz 13 abrutscht.