Regina Hall und Anna Faris kehren zurück zu «Scary Movie 6»

Zu einem weiteren Foto der ursprünglichen Stars schrieb Wayan: «Die fantastischen Vier sind zurück. So aufgeregt, wieder mit diesen beiden brillanten Frauen vereint zu sein und zu arbeiten. Wir sind so stolz auf alles, was sie seit Beginn des Horrorfilm–Franchise getan haben. Wir bringen die Band wieder zusammen.» Er kündigte zudem an, dass der neue Teil am 12. Juni 2026 ins Kino kommen soll.