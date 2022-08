Regisseur Lars von Trier leidet an Parkinson

Von seiner Arbeit lässt er demnach nicht ab. So befinde sich von Trier weiterhin dabei, die dritte und finale Staffel der Serie «The Kingdom» zu drehen. Auch an der dafür geplanten Pressetour werde der Regisseur teilnehmen, allerdings in verringerter Weise. Staffel drei namens «The Kingdom Exodus» wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig, die am 31. August starten, seine Weltpremiere feiern.