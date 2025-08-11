«Rehragout-Rendezvous» im TV: Wie geht es mit Eberhofer weiter?

Bereits im Juni 2024 hatte das Bangen nach dem Konflikt zwischen Schriftstellerin und Produktion offiziell ein Ende: «Constantin Film und die Bestsellerautorin haben sich darauf geeinigt, dass auch ihr aktueller Eberhoferkrimi ‹Steckerlfischfiasko› [2023] wieder gemeinsam verfilmt werden soll», hiess es in einer Mitteilung. Und so starten in diesem Herbst nun endlich die Dreharbeiten zum dann zehnten Film der Reihe, der im Sommer 2026 in die Kinos kommen soll.