Reinhold Messner über das tödliche Risiko des Bergsteigens

Den Wunsch Dahlmeiers, dass sie in einem Todesfall nicht geborgen werden solle, kann er verstehen. «Die Entscheidung, ein Schriftstück zu hinterlassen, in dem sie sagt: ‹Im Falle einer Notlage möchte ich nicht gerettet werden, weil damit andere Leben in Gefahr kommen könnten›, finde ich nachvollziehbar», so Messner. Aber diese Tatsache sei schwierig für die Angehörigen. Eine derartige Verfügung habe Messner nie hinterlassen. Ihm sei die Vorstellung von Leichen in den Bergen unangenehm.