Reisen im Juli: Fünf Destinationen für den idealen Sommerurlaub

Lappland – Skandinavischer Sommer unter der Mitternachtssonne

Lappland wird häufig mit verschneiten Winterlandschaften und Polarlichtern in Verbindung gebracht. Doch die nördlichste Region Finnlands entfaltet auch im Sommer ihren ganz eigenen Zauber. Im Juli taucht die Mitternachtssonne die weiten Wälder, Flüsse und Seen rund um die Uhr in sanftes Licht und schafft ideale Bedingungen für Outdoor–Aktivitäten.