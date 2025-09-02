Reisen im Spätsommer: Schöne Reiseziele im September

Die Städte im Süden sind weniger überfüllt, die Strände an der Côte d'Azur locken noch mit Badewetter, und die milden Temperaturen laden zu Ausflügen ins Hinterland ein. Darüber hinaus stehen kulturelle Ereignisse auf dem Programm. In Digne–les–Bains präsentiert das Outdoor– und Wanderfestival vom 18. bis 21. September geführte Touren, Konzerte und sportliche Aktivitäten in alpiner Landschaft. Kunstliebhaber finden im Château La Coste bei Aix–en–Provence bis zum 25. September die Skulpturenschau «Pure» von Ralph Pucci, die sich durch minimalistische Formensprache und eine offene Präsentation inmitten der Weinberge auszeichnet.