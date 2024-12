Reisestress vor Weihnachten: Wann mit Stau zu rechnen ist

Alle haben Ferien und verstopfen vor Weihnachten die Strassen?

In den meisten Bundesländern beginnen die Weihnachtsferien einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember. Es gibt nur zwei Ausnahmen: In Hamburg geht es mit den Ferien schon am Freitag vor dem Wochenende, am 20. Dezember, los. Die Schülerinnen und Schüler in Schleswig–Holstein haben bereits ab dem 19. Dezember frei. Heiligabend fällt in diesem Jahr zwar auf einen Dienstag, die Termine für die Ferien bedeuten aber gleichzeitig, dass sich viele Familien voraussichtlich schon am Wochenende vor den Festtagen ins Auto setzen, um in den Urlaub oder zu Verwandten zu reisen.